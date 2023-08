Das Selbstbestimmungsgesetz – ein Anschlag auf den letzten Rest Menschlichkeit

Diese Woche ist es soweit. Das sogenannte “Selbstbestimmungsgesetz” wird im Bundestag zur Abstimmung gebracht. Hier zunächst einige Stimmen aus Politik und Vorfeld.

Martin Reichardt aus dem Bundesvorstand der AfD erwartet kein Veto aus den Reihen der Ampel-Koalition:

“Anders als in der letzten Woche erlebt, wird wohl keiner sein Veto gegen dieses Gesetz einlegen. Denn das Selbstbestimmungsgesetz steht für das, wofür diese Regierung steht. Es ist irrsinnig und gefährlich. Irrsinnig, weil es die Biologie leugnet. Denn die Tatsache, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt, wird zugunsten der Gender-Ideologie von Gefühlen verdrängt. Außerdem werden durch das sogenannte Offenbarungsverbot, das bei Bußgeldandrohung untersagt, das wahre Geschlecht zu benennen, Menschen gezwungen, die Wahrheit nicht mehr auszusprechen. Das ist wohl einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Gefährlich ist es für Kinder und Jugendliche. Denn schon jetzt gibt es einen Trans-Hype, unter Jugendlichen, der zur Einnahme von Pubertätsblockern und Anstieg von Geschlechtsumwandlungen führt. Wenn das Geschlecht nun per Sprachakt, einmal im Jahr, geändert werden kann und dadurch zur Normalität erklärt wird, sind Kinder und Jugendliche schutzlos der Trans-Lobby ausgeliefert. Jeder Abgeordnete, der bei gesundem Menschenverstand ist, kann diesem Gesetz nicht zustimmen.”

Die Aktion DemoFürAlle hat in den letzten Monaten ihr Bestes gegeben, um über die Gefahren dieses Gesetzes aufzuklären – vergebens. Eine breite Öffentlichkeit ist stumm, sie versagt beim wichtigsten Thema, dem Schutz unserer Kinder vor schwerem Missbrauch durch Ideologen.

Wie konnte es soweit kommen? Schon mit der Gründung der “Bundesrepublik” versuchten Pädophile und “Transgender-Ideologen” an ihre vorherigen Erfolge anzuknüpfen und politischen Einfluss wieder zu gewinnen. Wer es nicht weiß, die ersten Geschlechtsumwandlungen in der Geschichte inklusive einer missglückten Gebärmuttertransplantation wurden im Deutschland der Dreissiger Jahre vorgenommen.

Dank pädophiler Unterwanderung von Kinderschutzbund, der linken Presse (TAZ) und durch die Mit-Gründung der Grünen durch ehemalige, teils pädophile NSDAP-Politiker und sonstige perverse “Aktivisten”, die nicht nur Pädophile, sondern auch Inzest und Sex mit Tieren legalisieren wollten und dem Kentler-Experiment an den Hochschulen ist unsere Gesellschaft da angekommen, wo sie jetzt steht – am Abgrund zur Hölle.

Wir haben als Gesellschaft unseren letzten Rest Menschlichkeit schon lange eingebüßt, Schritt für Schritt, so dass es viele nicht bemerkt haben, aber unumkehrbar, denn es gibt nie ein Zurück in die “guten, alten Zeiten.”

Warum Politik keinen Ausweg mehr bietet

Schauen wir uns einige Auswüchse an, die im liberalen Europa kaum noch für Empörung sorgen, sondern als Kunstfreiheit gefeiert werden. Nicht erst seit heute, dazu komme ich gleich. Aufgespießte weiße Babys auf der Bühne in Avignon geisterten kürzlich durch die “Sozialen”.

Auf Apollo-News habe ich dazu noch einen Artikel herausgesucht, der beispielhaft für die berechtigte Empörung abseits des Mainstreams steht, aber zu keinerlei tieferen Erkenntnis oder Lösungsansätzen führt.

Ebenfalls auf Apollo-News findet sich auch das hier: Rammstein stürmt die Charts – wenn Cancel-Culture nach hinten losgeht

Und hier brennt ein Kinderwagen auf der Bühne von Rammstein.

Wo ist der Unterschied? Zerfetzte Babys gehören zum Bühnenbild von Rammstein. Ist das nicht dieselbe Botschaft, wenn Lindemann “Ich hasse Kinder” singt, wie von den durchgeknallten Klimafurien, die Kinder als CO2-Schädlinge betrachten und Großmütter Umweltsäue schimpfen? Ich rede von der Entmenschlichung, nicht von den unterschiedlichen Begründungen dafür. Rammstein machen das seit über drei Jahrzehnten, sie alle zusammen – nicht nur Lindemann – zelebrieren übelste Gewaltfantasien, Sadomasochismus und Satanismus auf der Bühne ohne dass der Jugendschutz einschreitet. Bitte, wenn schwarze Künstler auf der Bühne ebenso symbolisch ihre Probleme mit Weißen darstellen, dann muss auch das erlaubt sein, nicht wahr?

Was Rammstein seit den Neunzigern sehr erfolgreich praktizieren, brachte ein Jahrzehnt zuvor den Österreicher Falco auf Platz 1. Bei “Jeanny” wirkte sogarTagesschau-Nachrichtensprecher Wilhelm Wieben mit. Die Veröffentlichung des Lieds mitsamt dem dazugehörigen Video gilt als bis dahin größter Skandal in der deutschen Musikwelt. Einige Radiosender boykottierten das Musikstück. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften lehnte jedoch am 17. April 1986 einen Antrag ab, das Lied als „jugendgefährdend“ zu indizieren. Nicht zuletzt wegen dieser Aufregung war der Titel so erfolgreich. Ein Jahr später wurde das Lied “Geschwisterliebe” von den “Ärzten” auf den Index gesetzt, wo es bis heute geblieben ist. Das verbotene Album entwickelte sich zum Renner, wie zu erwarten war. Man konnte damals als Jugendlicher prima mit der Musik “schocken” und sicher hatte niemand im Sinne, seine Schwester zu vergewaltigen oder ein Mädchen zu ermorden und in der Gummizelle zu landen, doch heute frage ich mich, was sollte das? Denn ich habe mir diesen Mist angehört und sogar gekauft. Da “Geschwisterliebe” so ein einfacher Am /F/G/E -Titel ist, konnte ich ihn auch prima auf der Gitarre spielen. Heute bin ich der Meinung, so etwas sollte man nicht aufführen, anhören, mitsingen oder andere Leute damit beschallen. Diese Beispiele sind harmlos im Vergleich zu “Gangsta-Rappern” und Black-Metal von heute oder eben Rammstein. Dennoch, im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, es hätte ein Korrektiv innerhalb unserer Gesellschaft gegeben, das sich gegen solche Auswüchse gestellt hätte.

In unserer europäischen Kultur hat alles seine Vorgeschichte und Vorbilder:

Der Marquis de Sade war bekanntlich ein französischer Adliger und Schriftsteller, der im 18. Jahrhundert zur Zeit der französischen Revolution lebte. De Sade wurde mehrmals wegen seiner Werke inhaftiert. Seine Schriften, wie zum Beispiel der Roman “Die 120 Tage von Sodom”, beschrieben extreme sexuelle Fantasien, die Gewalt, Grausamkeit und sadomasochistische Elemente enthielten. Er soll aber auch tatsächlich Gewalttaten und sexuelle Übergriffe begangen zu haben, weshalb er einen Großteil seines Lebens in Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten verbrachte. In den Sechziger und Siebziger Jahren wurden seine Werke “Justine” oder die “120 Tage von Sodom” verfilmt und der von ihm abgeleitete Begriff Sadismus als Sado-Masochismus allmählich enttabuisiert. De Sade fand Eingang in die “Pop-Kultur”.

Und da stehen wir nun, nicht nur in Deutschland, schutzlos, ratlos, hilflos und demnächst per Gesetz daran gehindert, unsere Kinder und Jugendlichen vor den Verführern zu retten. Es ist Wahnsinn, nicht nur eine Leugnung der Biologie, sondern Frevel gegen die Schöpfung, Gottes Schöpfung, die Natur, die angebliche Grüne so gerne schützen wollen, diese Transgender-Ideologie. Sie ist satanisch.

Noch ein paar Worte zur Politik. Warum verweigern sich einige Länder der EU, genau wie Russland, der Transgenderpolitik? Das jüngste Beispiel ist Italien, das nun dem Kurs von Ungarn oder Polen folgt. Die Antwort ist einfach, weil damit Mehrheiten zu erzielen sind. Mit Wählern, die an etwas glauben und deshalb hinter einem stehen, lässt sich eine kraftvollere Politik durchsetzen, ganz gleich wie glaubwürdig und ehrlich am Ende das Führungspersonal ist.

Die Werte, die vielen Italienern, Polen und Ungarn noch heilig sind, treiben die Politik an und verhindern das Schlimmste. In Frankreich, Deutschland, Niederlande, Skandinavien und Großbritannien sieht es anders aus. Eher lässt sich in Teilen der USA das Ruder noch herum reißen. Wir jedoch müssen warten, bis Irlmaiers “Teufel” erscheinen und die Gottlosen aus den Häusern zerren!