Karlsruhe: Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagmittag in einer Straßenbahn in Ettlingen Angehörige des Rettungsdienstes und Polizeibeamtinnen und -beamte angegriffen. Ein 44-jähriger Fahrgast bemerkte den 28-jährigen Iraner, der apathisch auf dem Boden der Bahn saß kurz vor 14.00 Uhr an der Haltestelle Erbprinz und sprach ihn an. Als dieser nicht reagierte verständigte er den Straßenbahnfahrer, der die Rettungskräfte alarmierte. Auf der Fahrt zur Haltestelle Stadtbahnhof schlug und trat der 28-Jährige plötzlich um sich. Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Notarzt schlug, trat und spuckte er gegen die Rettungskräfte.

Er musste bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Erst mit Unterstützung einer weiteren Streife konnten dem 28-Jährigen dann Handschließen angelegt werden. Da er weiter um sich spuckte wurde ihm eine Spuckhaube angelegt. Auch auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er nach den Beamtinnen und Beamten zu treten. Nach der Feststellung seiner Identität auf der Wache wurde er in ein Krankenhaus gebracht.