Dortmund: Angriffe auf Frauen – Kosovare festgenommen

In der Nacht zu Samstag gegen 00:50 Uhr wurde eine 37 Jahre alte Frau aus Dortmund vor dem von ihr bewohnten Mehrfamilienhaus in der nördlichen Innenstadt von einem Mann durch Faustschläge und möglicherweise auch durch Schnitte mit einer Scherbe erheblich verletzt. Durch ihre Hilferufe wurde ein Nachbar alarmiert, der den Täter in die Flucht schlug und ihn auch noch verfolgte. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurde gegen 01:40 Uhr in der Nähe des Tatortes ein 32 Jahre alter Mann aus dem Kosovo vorläufig festgenommen.

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen der Polizei ist dieser auch verdächtig, die Tat in der Nacht auf den 07.12.2019 zum Nachteil einer 25 Jahre alten Frau begangen zu haben. Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen. Er wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl u.a. wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in zwei Fällen erließ.