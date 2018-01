Buffet über Kryptowährungen: Ich kann mit Sicherheit sagen, das nimmt kein gutes Ende

Warren Buffet, Starinvestor und Börsenlegende, sagte gegenüber dem Sender CNBC, dass es mit den Kryptowährungen kein gutes Ende nehmen würde. Er wüsste nicht genau wie und wann, sei sich aber absolut sicher, dass es keine Zukunft für Bitcoin und Co. gäbe.

Einen Tag zuvor hatte Jamie Dimon von JP Morgan seine Äußerungen über den Bitcoin als Betrug zurückgenommen. Mit dem Satz „The blockchain is real„, will Dimon offenbar in die Geschichte eingehen. Der Jubel in der Bitcoin-Community fiel entsprechend enthusiastisch aus. Es steht also derzeit Unentschieden im Spiel FIAT-Money gegen Krypto-Fiat.

