Britische Polizei dreht durch wegen „Allah ist schwul“

Nach dem gegen sie ein Einreiseverbot erlassen wurde, berichtete jetzt die kanadische Journalistin Lauren Southern auf Youtube über ihre Aktion in der britischen Stadt Luton. In der belebten Fußgängerzone wollte sie herausfinden, was passiert, wenn man mit Regenfarben den Slogan „Allah ist schwul“ verbreitet, um für mehr Toleranz von Homosexuellen zu werben. Auf die Idee sei sie gekommen, weil ein Theologe behauptet hatte, Jesus Christus sei schwul gewesen. Lässt sich das auch auf den Islam übertragen? In der Rolle von LGBT-Social Justice Warriors baute sie mit ihren Helfern einen kunterbunten Infostand auf.

Die Polizei und Anhänger der friedlichen Religion ließen nicht lange auf sich warten. Ganze fünf Polizisten tauchten auf und erklärten Southern und ihrem Team, dass sie ihren Stand abbauen müssten, weil durch die Flyer Leute „verletzt“ werden könnten. Wenig später fügt er hinzu, es könnte auch zu Aggressionen kommen, völlig undenkbar, ist doch der Islam die friedlichste Religion der Welt.