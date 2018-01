Böhmermann hetzt gegen Schweizer Gebührengegner: „Ich tippe, die sind doof genug“

In der Schweiz können die Bürger in Kürze über die Abschaffung der Rundfunkgebühren (Billag) abstimmen. Staatskomiker Böhmermann passt das natürlich gar nicht, wenn dadurch GEZ-Gegner in Deutschland Auftrieb bekämen.

In der Schweiz kannte man den selbsternannten Satiriker von der traurigen Gestalt bis dato nicht, aber seine abfälligen und antidemokratischen Äußerungen über die Schweiz und Österreich wird man so schnell nicht vergessen.

Was glaubt dieser @janboehm eigentlich, wer er ist? Die Schweiz stimmt direktdemokratisch über die Abschaffung der Gebühren ab und für DE wünsche ich mir dasselbe; damit so ein unfassbarer MÜLL nicht mehr mitfinanziert wird! #böhmermann #nobillag https://t.co/sl8sjtYfZc — Lucielerie (@Lucielerie) December 30, 2017

Handelt es sich noch um Satire oder ist bereits der Verdacht auf Volksverhetzung gegeben?

Fragen Sie doch mal bei einem Experten nach:

Polizeipräsident UweJacob

Tel.: 0221 229 0

E-Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Walter-Pauli-Ring2-6

51103 Köln

Aargauer Zeitung: «Ich tippe, die sind doof genug»: Jan Böhmermann stichelt gegen No-Billag und die Schweiz

