Alltag im Ruhrgebiet: Erst fragte der Täter nach dem Weg, dann drohte er mit einem Messer: Ein 27-Jähriger aus Bochum ist am frühen Sonntagmorgen im Bochumer Stadtzentrum beraubt worden. Der Räuber erbeutete ein hochwertiges Mobiltelefon.

Gegen 5.20 Uhr sprach der Täter den 27-Jährigen an der Bessemerstraße, Ecke Ursulastraße an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Unvermittelt zog er ein Messer und forderte die Herausgabe des Handys. Mit seiner Beute flüchtete der Täter schließlich auf einem Fahrrad in Richtung Hattinger Straße. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, sehr kurze Haare (fast Glatze), dunkle Daunenjacke. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.