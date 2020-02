218.061 Jobs #futschi

Der Hashtag #futschi zeigt, wie es wirklich um den Wirtschaftsstandort Deutschland bestellt ist. Es geht abwärts für immer mehr Arbeitnehmer. Nur zwölf Monate trennen noch von Hartz 4.

218.061 Jobs wurden an den vergangenen 105 Werktagen als abgebaut in der Presse gemeldet. 5.337 Jobs in den letzten 5 Werktagen.

Die Pleiten summieren sich. Besonders betroffen, welch Überraschung, die Automobilbranche.

Beim Ma­schi­nen­her­s­tel­ler Kurtz Er­sa schlägt die Krise der Au­to­-und Kunst­stof­f­in­du­s­trie voll zu

mit Umsatzeinbrüchen von bis 50 % wird dieses Jahr gerechnet

am Standort #Wie­bel­ba­ch fallen 130 Jobs weg#futschihttps://t.co/iY3umQXnIi — Finja Elchin (@FinjaFinte) February 17, 2020

Aber wir schaffen das. Mehr Geld für die EU und alles wird gut …