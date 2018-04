Winterlingen: Ehemann nach Mord an Ehefrau in Haft

Am Ostersonntag ist kurz nach 19 Uhr eine 41-jährige Frau in ihrer Wohnung in Winterlingen getötet worden. Gegen den dringend tatverdächtigen 48-jährigen Ehemann wurde heute Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Er war bereits nach der Tat festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft. Zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht.

Laut Informationen der Stuttgarter Zeitung, handelt es sich bei dem Ehemann um einen Serben, die Frau stammt aus dem Kosovo. Eine 17-jährige Tochter sei ebenfalls verletzt worden und zwölf weitere Familienmitglieder mussten am Tatort von Helfern betreut werden.