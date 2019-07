In einer Wohnung soll es zu einem Streit zwischen zwei rumänischen Staatsangehörigen (30, 44) gekommen sein. Dabei soll der 44-Jährige seinem Kontrahenten mit einer Nagelschere zwei Einstiche im Brustbereich zugefügt haben. Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 30-Jährige wurde vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und schwer verletzt in ein Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.