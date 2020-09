Der liebe Gott hat den Menschen den freien Willen gegeben, sagen die Religiösen. Die Linken behaupten das Gegenteil. Die Gesellschaft ist verantwortlich, wenn jemand zum Straftäter wird, außer er heißt Uli Hoeneß oder wählt AfD. Irgendwer oder irgendwas muss weg und alles wird gut, heißt es letztlich von allen Seiten.

Der Text beruht auf dem Gedicht „Massnahmen“ von Erich Fried

Die einfachsten Dinge werden nicht in der Schule gelehrt. Eine Pflanze wächst aus einem Samenkorn, wenn man es in Wasser gibt, nicht weil. Es müssen noch mehr Bedingungen im richtigen Verhältnis erfüllt sein, wie Licht, Wärme, Atmosphäre. Und auch das betrifft wieder nur das „Wenn“, nicht das „Warum“. In Wahrheit wissen wir nichts und gegen dieses Nichts kämpfen wir an.