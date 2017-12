Kindergarten: USA und Russland stufen Journalisten und Fernsehsender als Agenten ein

Angefangen hat den Streit die USA. Russische Medien, wie RT und Sputnik wurden als ausländische Agenten eingestuft.

Die Antwort aus Moskau ließ nicht lange auf sich warten.

Auch in Deutschland wird besonders RT immer wieder als russischer Propagandasender bezeichnet und von „seriösen“ Medien als „unseriös“ eingestuft. Sind dort wirklich mehr Agenten tätig als bei Springer, FAZ und Co oder bei Washington Post und New York Times?

Die selbsternannten Reporter ohne Grenzen (ROG) verurteilen die Entscheidung des russischen Justizministeriums, neun US-Auslandsmedien zu „ausländischen Agenten“ zu erklären.

„Für die Menschen in Russland dürfte es nun noch schwieriger werden, sich aus unabhängig recherchierten Nachrichten zu informieren“, sagte ROG-Vorstandssprecher Michael Rediske. „Die äußerst schwammigen Formulierungen des neuen russischen Mediengesetzes geben der Regierung extrem weiten Spielraum, gegen Medien mit ausländischer Finanzierung vorzugehen. Es ist äußerst bedauerlich, dass die USA diesen Schlagabtausch von wechselseitigen repressiven Maßnahmen gestartet haben. Es ist nicht die Aufgabe von Regierungen, darüber zu entscheiden, wo legitime Berichterstattung aufhört und wo Propaganda anfängt.“

Gilt letzteres auch für die Maas-Gesetze gegen „Hasskriminalität“?