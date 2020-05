Hier O24 auf Telegram folgen

Neustrelitz: Es wird immer krasser. Das Carolinum Gymnasium bietet in Kooperation mit dem Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene freiwillige Corona-Tests für die Schüler an, die zweimal die Woche vorgenommen werden.

Wer ein negatives Testergebnis erhält, erhält einen grünen Punkt auf seinem Namensschild und Sondergenehmigungen. Nicht-Infizierte dürfen sich u. a. frei auf dem Schulgelände bewegen. Das gesamte Prozedere wird in einem Infobrief beschrieben.

Der Schulleiter, der das Dokument unterzeichnet hat, verfügt nicht über ausreichende Rechtschreibkenntnisse:

Das angewandte Verfahren weißt das RNA-Erbgut von SARS-CoV-2 Viren in Rachenschleimhautabstrichen nach und beruht auf dem publizierten Verfahren von Prof. Drosten (Charité, Berlin). In den Dokumenten der WHO wird dieser Test als „WHO-Charité“ referenziert. Alle Analyse-Schritte und insbesondere die eingesetzten Zielsequenzen zum Nachweis der Virus-RNA durch RT-PCR entsprechen publizierten Daten und sind komplett validiert entsprechend international zertifiziert.

„Erklärvideo“