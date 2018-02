Türkei: TV-Moderator ruft zu Mord und Säuberungen in säkularen Stadtvierteln von Istanbul auf

Ein türkischer Oppositionsabgeordneter hat sich bei der Rundfunkbaufsicht über einen Fernsehmoderator eines islamistischen TV-Kanals beschwert, der davon sprach, Zivilisten in säkularen Gebieten von Istanbul und im Parlament zu töten, sagte die unabhängige Nachrichtenwebsite T24.

Unter Bezugnahme auf die Anschuldigungen, die türkische Armee habe bei ihrer Operation in Syrien an Zivilisten getötet, sagte Akit TV-Moderator Ahmet Keser, die Türkei habe keinen Streit mit den Menschen in der Region.

„Wenn wir Zivilisten töten würden, würden wir in Cihangir, Nişantaşı, Etiler und in der Großen Türkischen Nationalversammlung beginnen“, sagte er, womit die säkularen, von der Opposition dominierten Gebiete Istanbuls und Mitglieder des türkischen Parlaments gemeint waren.

Der oppositionelle Abgeordnete Barış Yarkadaş kündigte auf seinem Twitter-Account an, dass er eine Beschwerde gegen Keser bei der türkischen Rundfunkbehörde eingereicht und den Parlamentssprecher İsmail Kahraman eingeladen habe, als Reaktion auf die implizite Bedrohung der Parlamentarier zu handeln.

In der #Türkei rufen nun bereits TV Moderatoren während der Sendung zum Mord an Zivilisten in „säkularen Stadtvierteln in Isanbul“ auf: https://t.co/CLFAK7eBXX — Islamism Map DE (@IslamismMap_de) February 28, 2018

Foto: Screenshot Twitter Islamismmap