Stuttgart: Frau in Stadtbahn von Nafri sexuell belästigt

Stuttgart-Mönchfeld – Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen an einer 19-jährigen Frau in der Stadtbahnlinie U7 sexuelle Handlungen vorgenommen, berichtet die Polizei in holprigem Beamtenjargon.

„Die Geschädigte war gegen 06.45 Uhr am Hauptbahnhof in die U7 Richtung Stuttgart-Mönchfeld eingestiegen und gleich danach eingeschlafen. Als sie kurz vor 07.00 Uhr an der Endhaltestelle Mönchfeld aufwachte, saß ein unbekannter Mann neben ihr und streichelte sie mit einer Hand im Brustbereich unter der Bluse. Hierauf forderte die junge Frau den Täter auf, sofort zu verschwinden. Dieser verließ in der Folge an der Endhaltestelle die Stadtbahn und entfernte sich in unbekannte Richtung.“

Das Opfer beschrieb den Mann wie folgt:

18 – 22 Jahre alt,

vermutlich Nordafrikaner, s

chlank und kurze Haare.

Hinweise erbitten die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778.