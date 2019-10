Unbekannte haben am Sonntagmorgen in Stuttgart-Hallschlag offenbar Müllsäcke neben einer katholischen Kirche angezündet. Eine Passantin alarmierte um 05:44 Uhr Feuerwehr und Polizei. Durch die Flammen breitete sich das Feuer auch auf die Dämmung der Fassade aus, konnte durch die Feuerwehr aber rasch gelöscht werden. An der Kirche entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

