Maskenpflicht im Büro, Ausweiskontrolle im Restaurant. Kinderfolter in der Schule. Noch wird niemand gezwungen, in der Kneipe zu essen. Selber kochen macht nicht nur mehr Spaß, sondern schmeckt auch besser. An Zeit mangelt es nicht. Blau machen, krank melden oder einfach so wegbleiben. Wen interessiert die beschissene Arbeit eigentlich? Sonst motzen doch auch alle nur darüber und können den Urlaub kaum erwarten. Den Urlaub, den man sich nur leisten kann, weil man diese Arbeit macht, von der man dringend Erholung braucht. Keine Arbeit – kein Urlaub, klingt doch logisch. Das Drama mit der Kinderbetreuung ist ebenfalls vom Tisch. Merkt sowieso keiner von den idiotischen Lehrern, ob ein Maskenkind weniger im Klassenraum sitzt. Dann noch den Fernseher ausschalten und die Angst ist weg – Corona existiert nicht mehr.

Es ginge auch etwas rustikaler. Gastwirte verabreden sich und veranstalten „All-you-can-eat-Gelage“ rund um die Uhr. Es werden vorgedruckte Namenslisten mit den Adressen der Regierungsangehörigen ausgelegt. Wenn irgendwo die Polizei erscheint, schnell noch 50 Cousins per SMS herbeizitieren und es gibt was auf die Fresse, dass die uniformierten Schergen die nächsten Tage aus der Schnabeltasse trinken müssen. Okay, jetzt sind die Pferde mit mir durchgegangen, wir sind nicht im Orient, auch wenn es an manchen Orten so aussieht. Das ist immer noch Deutschland. Und da wird gekrochen.