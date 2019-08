Anfang Juni 2019 hatte sich die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis mit einem Zeugenaufruf nach einer Schlägerei im Anschluss an das Siegburger Weinfest an die Öffentlichkeit gewandt. Bislang konnte der mutmaßliche Täter nicht ermittelt werden. In der Nacht zu Sonntag, 02.06.2019 gegen 01:20 Uhr kam es auf dem Europaplatz zu einer Streitigkeit zwischen einem 41-jährigen Mucher und dem Unbekannten.

Der Tatverdächtige, der in einer Personengruppe von 4-5 Personen unterwegs war, schlug nach einer kurzen Ansprache dem Geschädigten mit der geballten Faust gezielt und unmittelbar gegen die Schläfe. Der Mucher ging bewusstlos zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Der nicht mehr ansprechbare Schwerverletzte musste im Rettungswagen in eine Bonner Klinik gebracht werden. Der Angreifer entfernte sich mit der Gruppe in Richtung der Neue Poststraße. Mit Hilfe der angefertigten Phantombilder, die aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Öffentlichkeitsfahndung freigeben sind, sucht die Polizei nach der abgebildeten Person.

Der Gesuchte wird als schlanker, muskulöser Mann mit auffallend starken Oberarmen und “Stiernacken” beschrieben. Bei der Tat trug er ein weißes Shirt mit schwarzem Aufdruck und eine dunkle Jeanshose. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben? Tel.: 02241 541-3121.