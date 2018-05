Rostock: AfD demonstriert erneut gegen die Islamisierung

Rostock: Am Montag veranstaltete die AfD erneut eine Demonstration gegen die zunehmende Islamisierung. Die Polizei war mit schwerem Gerät im Einsatz:

Nach Ende der Veranstaltung sollen Teilnehmer beider Lager die „Konfrontation gesucht haben.“ Die Polizei habe das verhindert.

Die Linkspresse redet von einer angeblichen Spaltung durch „Demonstrationen“, gemeint ist natürlich die AfD, eine Islamisierung gibt es in der Parallelwelt offenbar nicht, obwohl gerade „Nationalspieler“ wie Özil und Gündogan eindrücklich beweisen, wie verlogen die Integrationsdebatten sind.

Demonstrationen spalten #Rostock – Hunderte Menschen in Lütten Klein: AfD-Anhänger wollen „Islamisierung stoppen“. Gegner gehen für kulturelle Vielfalt auf die Straße – (SVZ+) https://t.co/6ZIVNKBTGX pic.twitter.com/3JGQswqGmt — SVZonline (@SVZonline) May 14, 2018

Der Polizeibericht lässt Unklarheit darüber, auf welcher Seite die berichteten Straftaten begangen worden sind:

Der heutige Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem angemeldeten Aufzug und mehreren Gegendemonstrationen ist beendet. Insgesamt waren 520 Polizeibeamte aus Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg im Einsatz.

Gegen 21:25 Uhr endete der zumeist friedliche Demonstrationsabend im Rostocker Nordwesten. Nach Ende der AFD-Demonstration wurde von Teilnehmern und Gegendemonstranten offensiv die Konfrontation gesucht. Ein direktes Aufeinandertreffen beider Lager konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden.

An dem von der AFD angemeldeten Aufzug nahmen ca. 500 Personen teil. Etwa 600 Teilnehmer wurden bei den Gegendemonstrationen gezählt. Im Rahmen des Einsatzes wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen in diesem Zusammenhang dauern an.