ROSENHEIM. Iin den frühen Morgenstunden des Sonntag, 8. September 2019, eine 21-jährige Frau im Rosenheimer „Riedergarten“ von einem bislang unbekannten Täter überfallen und vergewaltigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat deshalb nun die Ermittlungsgruppe (EG) „Park“ ins Leben gerufen, um diese abscheuliche Tat möglichst schnell und umfassend aufklären zu können.

Das Opfer war in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag alleine und zu Fuß in der Rosenheimer Innenstadt unterwegs. Beim Durchqueren des „Riedergarten“ wurde sie plötzlich von dem bislang unbekannten Täter angegriffen, zu Boden gebracht und anschließend vergewaltigt. Nach der Tat flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Auf die schockierte Frau wurde ein Passant aufmerksam, als er sie auf einer Parkbank sitzend in der Innenstadt antraf und anschließend zur Polizei brachte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hat zur Klärung der Tat nun die Ermittlungsgruppe „Park“ mit acht Mitarbeitern eingerichtet. „Wir setzen alles daran, dieses Verbrechen schnellstmöglich aufzuklären. Die Einrichtung der Ermittlungsgruppe ist hierzu die Basis“, erklärt Polizeipräsident Robert Kopp. „Zur Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger haben wir die, ohnehin schon hohe sichtbare Präsenz von Einsatzkräften in der Rosenheimer Innenstadt, nochmals erhöht“, so Kopp weiter.

Aufgrund der bislang erlangten Erkenntnisse aus den Ermittlungen der „EG Park“ kann die Beschreibung des Täters wie folgt ergänzt werden:

• ca. 25 – 30 Jahre alt.

• unter 170 cm groß.

• dünne Statur.

• braune Augen.

• südländische Erscheinung mit braunem Teint.

• mittellange (ohrläppchenlange), glatte und dunkle Haare, welche zur Tatzeit fettig oder nass waren.

• unrasiert (Dreitagebart oder Stoppelbart).

Bekleidung:

• helle Schuhe.

• Bluejeans.

• dunkles T-Shirt oder Pulli.

• Dickere Jacke: hüftlang, auffällig knallig hellrot; am Rücken weißer Querbalken oder Querstreifen, welcher nicht über die gesamte Breite verlief.

Der Täter roch intensiv nach Urin und Nikotin.

Die Ermittlungen der EG Park richten sich, neben dem eigentlichen Tatgeschehen, auch auf das Vor- und Nachtatverhalten des Täters. Der bereits geschehene Zeugenaufruf an die Bevölkerung hat nach wie vor Bestand, ist von enormer Wichtigkeit und wird deshalb im Folgenden nochmals wiederholt.

Die EG Park bittet die Bevölkerung um Hinweise, insbesondere zur Beantwortung folgender Fragen:

• Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 02:30 und 05:30 Uhr in der Rosenheimer Innenstadt, insbesondere im Riedergarten und dem dortigen Umgriff, verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich der geschilderten Tat gemacht?

• Wer kann aufgrund der geschilderten Personenbeschreibung Hinweise zum Täter geben?

• Wer hat den Täter möglicherweise vor oder nach der Tat in der Innenstadt von Rosenheim wahrgenommen oder vielleicht sogar mit ihm gesprochen?

• Das Opfer war zur Tatzeit mit einem grünen, geblümten Dirndlkleid und schwarzer Jacke bekleidet. Die Frau hat blonde schulterlange Haare. Wer hat das Opfer möglicherweise vor oder nach der Tat im Riedergarten bzw. auf dem Weg durch die Rosenheimer Innenstadt gesehen und kann hierzu Hinweise geben?

Zeugen, welche Hinweise zu diesen Fragen bzw. allgemein zur Tat abgeben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.