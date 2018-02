Robert Bosch Stiftung will mehr Migranten im ländlichen Raum ansiedeln

Nach dem erste Gemeinden sich für ein Zuwanderungsstopp ausgesprochen haben, folgt prompt die Gegenpropaganda:

Insgesamt sechs Landkreise hat die Robert Bosch Stiftung GmbH in ihr neues Förderprogramm „Land.Zuhause.Zukunft – Integration und Teilhabe von Neuzuwanderern in ländlichen Räumen“ aufgenommen. Mit dem Programm reagiert die Stiftung auf den Bedarf vieler ländlicher Kommunen, die sich bereits seit längerem mit Fragen der Bindung, Integration und Teilhabe von Neuzuwanderern beschäftigen. Zu den Teilnehmern gehören die Landkreise Coburg (Bayern), Goslar (Niedersachsen), Harz (Sachsen-Anhalt), Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern), Prignitz (Brandenburg) und der Vogtlandkreis (Sachsen). Sie profitieren in der ersten Pilotphase bis Februar 2019 von einer kontinuierlichen Begleitung durch Berater, der Förderung eines Praxisprojekts im Landkreis und überregionalen Vernetzungsangeboten.

[…]

Auch für große Städte ist die Verteilung der Bevölkerung ein dringendes Thema: in Metropolregionen wird der Wohnraum knapp, Preise steigen und die Integration in teils fragmentierte Stadtgesellschaften wird zunehmend zur Herausforderung.

Noch Fragen zu Kandel? Es kann überall geschehen …