Unternehmen und Bürger verlassen das Land

Vermehrt wandern Menschen seit 2015 aus Deutschland aus. Doch wird die Abwanderung durch Zuzug und Migration mehr als ausgeglichen. Jedoch sind wir jetzt in einer Situation in der jedes fünfte Unternehmen in Deutschland über eine Verlagerung der Betriebsstätten in Deutschland nachdenkt. Schuld daran sind die extrem gestiegenen Energiepreise. Die BASF in Ludwigshafen muss in diesem Jahr allein 2,2 Milliarden Euro mehr für Gas ausgeben und will nun Standorte in Deutschland schließen und nach China ziehen. Helmut Reinhardt bespricht diese Themen im heutigen Klartext.

