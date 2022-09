Letzter Tango in Berlin? – Deutscher Herbst 2022

Was erwartet uns in den nächsten Wochen und Monaten? Ist die große Firmenpleite zu stoppen? Werden wir für das Klima hungern und für den Frieden frieren? Gelingt uns, die erwarteten neuen Millionen Fluchtsimulanten, mit einer gemütlichen Zuhause und Rundumsicherungspaket zu versorgen? Hat unser WiRRschaftsminister und seine Kolleg*innen alles im Griff oder sollen wir mit einem letzten Tango in Berlin rechnen? Es sind existenzielle Fragen, auf die, Kian Kermanshahi und ich, Imad Karim, schlicht und einfach, keine Antwort haben und trotzdem dürfen wir euch volllabern! Ist das nicht schön?