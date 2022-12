Deutsche Unternehmen stellen sich gegen die Regierung

Kürzlich tagten in Frankfurt a. M. Unternehmer aus ganz Deutschland unter dem Motto „Deutschland steht auf“. Die Initiative wurde von Dr. Wolfgang Kochanek gegründet, um gemeinsam gegen die verheerende Politik der Bundesregierung vorzugehen. Bei der Tagung stellte sich heraus, dass sich in den letzten Monaten bereits über 7.000 Unternehmen in Deutschland lokal vernetzt hatten.

Helmut Reinhardt hat in Frankfurt Dr. Wolfgang Kochanek und andere Unternehmer nach ihren derzeitigen Problemen und ihren Beweggründen für die Teilnahme an der Initiative befragt.