Ist das wirklich alles nur Quatsch? Die WHO hat bestätigt, dass positiv auf das „Coronavirus“ getestete Menschen, die keine Symptome zeigen, nicht ansteckend sind. Maskenpflicht und Abstandsregeln sind demnach vollkommener Humbug, gelten aber in vielen Ländern weiterhin, darunter natürlich auch die BRD. Doch die zweite Welle soll es dann wirklich in sich haben. Außerdem ist das Virus angeblich bereits mutiert und jetzt erst richtig ansteckend, behauptet die Relotiuspresse.

War Corona nur eine Propagandalüge, um die Weltwirtschaft herunterzufahren, damit man die Schuld dem Virus geben kann? Stecken die Chinesen dahinter? Immerhin profitieren sie erheblich und kaufen fleißig schwächelnde Unternehmen in aller Welt auf. Oder geht es doch um das, was in etlichen „Verschwörungsvideos“ behauptet wird? Einzig die Antwort auf Frage, warum man die Intelligenz der Menschen noch weiter reduzieren will, obwohl die breite Masse doch bereits dumm genug ist, die Coronalüge zu glauben, spräche dagegen. Wo Spinner, wie Sonnenverdunkler Bill Gates ihre Finger im Spiel haben, sollte man genauer hinschauen. Von ihnen droht die wirkliche Gefahr. Ein paar Youtubevideos gefährden jedenfalls nicht den Weltfrieden, es sei denn, darin wird ein gewisser Prophet kritisiert. Da kann es durchaus mal zu ein paar Toten kommen …

