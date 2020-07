Der „Infektiologe“ Gerd Fätkenheuer hält den jüngsten Anstieg der Corona-Zahlen für eine „brandgefährliche“ Entwicklung. Als großen Risikofaktor bezeichnete der Wissenschaftler von der Uniklinik Köln das, „was sich derzeit in den Köpfen abspielt“. Die Menschen fühlten sich heute viel sicherer als noch vor einem Vierteljahr. „Mit dem starken Rückgang der Zahlen werden die Gefahren, die nach wie vor von dem Virus ausgehen, nicht mehr in gebührendem Maße wahrgenommen“, sagte Fätkenheuer dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe). Bei konsequenter Beachtung aller Schutzvorkehrungen sei es nach wie vor möglich, das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten. „Ein erneuter starker Anstieg wäre nicht schicksalhaft, sondern Ausdruck unseres ungenügenden Umgangs mit der Pandemie.“ Fätkenheuer lobte in diesem Zusammenhang die Einführung einer Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Aus medizinischer Sicht sei diese „völlig richtig“.

Im Januar tönte der „Experte“ im Staatsfunk noch ganz anders ….

…. Mundschutz und Atemschutzmasken sind bei vielen Großhändlern und etlichen deutschen Apotheken ausverkauft, bestätigt uns die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) und der Hygieneartikel-Händler Hygie aus Telgte im Münsterland. Dass Menschen sich hierzulande eindecken, halten Infektiologen wie Gerd Fätkenheuer für übertrieben und sinnlos.