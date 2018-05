Forscherin will Redaktion befragen: O24, bitte melde dich!

Eine junge Dame bat uns und weitere Kollegen neulich um ein paar Auskünfte, da wir offenbar als Studienobjekt hinsichtlich Arbeitsweise, Rollenverständnis und nicht zuletzt der Finanzierung unserer Arbeit für sie von Interesse seien.

Sehr geehrte Damen und Herren bei Opposition24,

Ende letzter hatte ich Sie in einer Mail um ein kurzes Interview gebeten. Aus eigener Redaktionserfahrung kann ich mir gut vorstellen, dass Sie sicherlich sehr beschäftigt sind. Dennoch würde ich Sie gerne bitten, mir eine kurze Rückmeldung zu meinem Anliegen zu geben.

Für den weiteren Verlauf meiner Bachelorarbeit ist es wichtig zu wissen, ob ich mit Ihnen rechnen kann.

Wie bereits erwähnt, es würde mich sehr freuen, Ihnen ein paar Fragen stellen zu dürfen. Der Input ihrer Redaktion liefert einen großen Beitrag zu meiner Forschung.

Mit freundlichen Grüße,

XXXXX XXXXX

Am 12.05.2018 um 20:24 schrieb XXXXX XXXXX<XXXXX XXXXX@XXXXX XXXXXde>:

> Sehr geehrte Damen und Herren,

> mein Name ist XXXXX XXXXX, ich bin 22 Jahre alt und schreibe derzeit an der XXXXX-Universität XXXXX meine Bachelorarbeit im Fach Kommunikationswissenschaft.

> Meine Arbeit handelt von dem Rollenselbstverständnis alternativer Online-Nachrichtenjournalisten. Dieser Begriff soll alle Blogger und Journalisten umfassen, die online Nachrichtenseiten abseits der Mainstream Medien betreiben, sich dort medienkritisch äußern und/oder Meldungen publizieren, die man in den Mainstream Medien nicht findet bzw. diese Meldungen aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

> Ziel meiner Arbeit ist es, mehr über die Arbeitsweise und das Rollenselbstverständnis dieser alternativer Nachrichtenjournalisten herauszufinden. Mich interessiert, welchen Effekt die Publikationsmöglichkeiten des Internets und die Vertrauenskrise der Mainstream Medien auf den klassischen Nachrichtenjournalismus haben und wie sich dieser neu entstandene Journalisten-Typ charakterisieren lässt. Welche soziale Funktion schreiben Sie sich selbst und ihren Medienerzeugnissen zu?

> Dazu würde ich Sie sehr gerne in einem Interview befragen.

> In ersten Teil des Interviews würde ich Ihnen gerne ein paar kurze Fragen über Ihre Person stellen (Lebenslauf, Motivation, Berufserfahrung etc.), im zweiten Teil über die Organisation Ihrer Nachrichtenseite (Redaktionsgröße, Finanzierung, Zielgruppen ect.).

> Das Interview wird in etwa eine halbe Stunde dauern und zur Auswertung aufgenommen. Die Aufnahmen werden nach der Auswertung gelöscht. Falls es Ihr Wunsch sein sollte, können Sie in meiner Arbeit auch anonym bleiben.

> Es würde mich sehr freuen, wenn ein Vertreter Ihrer Redaktion mich bei meiner Arbeit mit Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen unterstützt.

> Mit freundlichen Grüßen,

> XXXXX XXXXX