Was für ein Tänzchen. „Zweifelsfrei“ erwiesen ist gar nichts. Warum soll man glauben, was sich nicht nachprüfen lässt? Kann man den Ärzten und Gutachtern, die von der „Bundesregierung“ beauftragt werden, vertrauen, nach all den Lügen? Die Russen können ihre Dissidenten nicht mal mehr richtig liquidieren, wie in den guten alten James Bond Filmen. Das ist das Märchen, das man uns auftischt. Angela will mit Vladimir den Nowitschok tanzen, aber der hält nichts von Damenwahl und lässt die Alte abblitzen. Das ist auch gut so. Andernfalls würden wir tatsächlich einen zweiten Sturm auf den Reichstag erleben …

