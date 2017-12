nowhitechristmas: EU-Richtlinie für kultursensible Schneemänner

Brüssel: Die grüne Fraktion des EU-Parlaments hat eine Richtlinie auf den Weg gebracht, die ein kultursensibles Weihnachtsfest für alle Menschen sicherstellt. Darin ist vorgesehen, dass an Schulen und Kindergärten der Bau von Schneemännern nur noch unter fachpädagogischer Anleitung erlaubt sein soll. „Wir stoßen den vielen Minderheiten vor den Kopf und verletzen ihre Gefühle, wenn an Wintertagen ausschließlich weiße Schneemänner errichtet werden. Wie soll sich ein aus Afrika geflüchtetes Kind denn so in seiner neuen Heimat fühlen?“, heißt es in einem Faltblatt, das von Lehrkräften an die Schüler ausgeben werden soll.

Claudia Rothschild von Bündnis 632 / Die Islamophilen begrüßt den Vorstoß aus Brüssel: „Weiße Weihnachten ist im Kern sowieso ein faschistoides und ausgrenzendes Fest. Man sollte ewig gestrigen Rechtspopulisten gar nicht erst ein Podium für ihren Rassismus bieten und an den Weihnachtstagen das Wetter mit Geo-Engineering beeinflussen. Statt Schnee sollte es wieder einmal Saharasand regnen, das käme dem gesellschaftlichem Klima zugute.“

Der Musikbeauftragte des Kanzleramts, Andreas Frege, fordert dagegen weitere Maßnahmen für ein kultursensibles Weihnachtsfest. Besonders Weihnachtslieder aus den USA seien häufig mit rassistischen Stereotypen durchsetzt. „Frosty, the Snowman“ würde doch stark an den Ku-Klux-Klan erinnern und immer noch würden afro-amerikanische Künstler gezwungen, im Hintergrundchor von „I’m dreaming of a white christmas“ mitzuwirken. Das sei zutiefst menschenverachtend und schon lange nicht mehr zeitgemäß. Fernsehsender und Radiostationen sollten daher solche Titel nicht mehr spielen.