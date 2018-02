NoGroKo: Kevin Kühnert und die Russen-Bots

Die BILD-Zeitung nimmt Juso-Chef Kevin Kühnert höchstpersönlich in Schutz und spricht von einer „Schmutzkampagne“. Es geht im Kern um Anschuldigungen, dass bei der #NoGroKo- Kampagne sogenannte Russen-Bots eingesetzt wurden, die ein Russe dem Juso-Chef angeboten haben soll.

Was bei Donald Trump als absolute Wahrheit verkauft wird, gilt natürlich nicht für die Sozialdemokraten. Warum fasst die BILD hier nur mit Samthandschuhen zu und veröffentlicht den „unfassbaren“ Email-Wechsel hinter der Bezahlschranke?

RTL greift die Berichte auf und titelt:

Unter der click-bait-verdächtigen Schlagzeile erfährt man wenig mehr über den geheimnisvollen Russen namens Juri und dass Kühnerts Umfeld die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen habe:

Die E-Mails seien gefälscht und nicht vom Juso-Chef. Ein Sprecher betonte laut Bild: „Wir würden niemals auf solche Methoden zurückgreifen.“ Schreibstil der Mail und die dokumentierte Mail-Adresse würden zudem nicht zu Kühnert passen. Die SPD wolle jetzt prüfen, ob sie Anzeige gegen Unbekannt stellt.

Strafanzeige wird demnach also nicht seitens der SPD gegen Kühnert erstattet, sondern gegen die mutmaßlichen Urheber dieser Behauptungen. Die den Jusos nahe stehende Frankfurter Rundschau eilt Kühnert zu Hilfe. An dem Russenmärchen sei nichts dran, die Echtheit der Emails sei durch die BILD nicht belegt. Das hat die BILD auch gar nicht behauptet, aber wie so oft, natürlich nicht von einer Veröffentlichung abgesehen. Geht es um Donald Trump und angebliche Verbindungen zu russischen Hackern oder geleakte Emails von AfD-Politikern ist sich die Qualitätspresse regelmäßig einig, dass es sich um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit handelt.

Seltsam, aber so steht es geschrieben …