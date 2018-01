Nigel Farage für ein zweites #Brexit-Votim

In einer Talkshow von Channel 5 sagte Nigel Farage, er könne sich ein zweites Votum für den Brexit vorstellen. Dieses würde die Kritiker endlich zum Verstummen bringen und Klarheit schaffen.

Maybe, just maybe, we should have a second referendum on EU membership. It would kill off the issue for a generation once and for all. https://t.co/FQxniMi5MA

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 11, 2018