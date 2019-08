In Neukölln kam es gestern Abend vor einem Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf offener Straße. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Anlass ein Streit zwischen Angehörigen zweier arabischstämmiger Großfamilien in dem Café in der Fuldastraße,

Dabei erlitt ein 46-Jähriger eine oberflächliche Schnittverletzung am Arm und ein 40 Jahre alter Mann eine Stichverletzung am Rücken. Während der Ältere ambulant behandelt werden konnte, wurde der Jüngere in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestand nicht. Nach Angaben von Zeugen sollen bei der Auseinandersetzung auch Flaschen geworfen worden sein, die mehrere Autos beschädigt haben sollen.

Ab 22.45 Uhr kam es in der Karl-Marx-Straße in Höhe der Fuldastraße erneut zu einem Aufeinandertreffen und zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen der betroffenen Familien. Alarmierte Einsatzkräfte trennten die Gruppen voneinander. In Verlaufe des Polizeieinsatzes wuchs eine Gruppe von Schaulustigen auf bis zu 100 Personen an. Zeitweilig musste deshalb die Fahrbahn für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Mehrere Personen aus dem Kreis der Schaulustigen wurden überprüft und mit Platzverweisen belegt.

Die Ermittlungen zu den Beteiligten und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an und wurden vom Fachkommissariat der Direktion 5 übernommen.