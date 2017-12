Moskau: Fünf Tote – Bus rast in Metro-Eingang

Die Bilder deuten darauf hin, dass der Bus absichtlich in den Eingang zur Metro gelenkt wurde. Bisher sind fünf Tote und zahlreiche Verletzte gemeldet. Über mögliche Hintergründe wurden noch keine offiziellen Informationen bekannt gegeben. Der Fahrer überlebte und wurde festgenommen und befindet sich derzeit im Verhör.

BREAKING: At least Five killed, 15 injured after a bus drove into the underground passage at the metro station Slavyansky Bulvar in Moscow, Russia. pic.twitter.com/SBDES3ObH5 — News_Executive (@News_Executive) December 25, 2017

Another footage of the deadly bus crash in #Moscow has emerged online. Meanwhile, the driver of the bus has been detained and is now being taken to a police department for interrogation – a source in the emergency situations ministry https://t.co/yDFnyB0V8Z https://t.co/7dIbPZESYT — Sputnik (@SputnikInt) December 25, 2017

UPDATE: The driver of the Bus who drove into #Moscow pedestrian underpass near Slavyanski Bulvar metro station that killed at least 5 and injured 15 others has been detained, cause not yet determined. pic.twitter.com/NH6GH8hQpN — News_Executive (@News_Executive) December 25, 2017

Live aus Moskau: Ein Bus hat eine Menschenmenge gerammt und ist anschließend in einen Fußgängertunnel gefahren. Fün… https://t.co/g5TMR6FS6J — Sputnik Deutschland (@de_sputnik) December 25, 2017

