Mannheim-Neckarstadt: Gegen zwei tunesische Staatsangehörige wurde Haftbefehl erlassen.

Beide stehen im dringenden Verdacht, am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr im Bereich der Mittelstraße in Mannheim-Neckarstadt, einen 27-jährigen Mann, der ebenfalls tunesischer Herkunft ist, aus nichtigem Anlass gemeinsam angegriffen zu haben.

Dem 22-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, auf den 27-jährigen Mann mit einem Messer derart eingewirkt zu haben, dass dieser eine schwere Lungen- und Herzverletzung erlitt, an welcher er noch am selben Abend im Krankenhaus verstarb. Darüber hinaus wird gegen seinen 26-jährigen Mittäter, der sich an dem verübten Angriff auf den 27-Jährigen mit körperlicher Gewalt beteiligt hatte, wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Tatverdächtigen waren zunächst geflüchtet, wurden aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung noch am selben Abend vorläufig festgenommen. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Festnahmeort sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen beide Tatverdächtigen erlassen. Sie wurden nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.