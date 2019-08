Mainz: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Stall in Stadecken-Elsheim eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist einem Pferd eine erhebliche Schnittverletzung an den Nüstern zugefügt worden. Das Pferd ist tierärztlich versorgt worden und konnte gerettet werden. Hinweise auf einen möglichen Verursacher bestehen zurzeit nicht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.