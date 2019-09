Heute demonstrieren in Mönchengladbach insgesamt 27 Bündnisse aus ganz Deutschland unter dem Motto „Stoppt die Gewalt auf unseren Straßen!“ #mg0809 Es könnte einer der größten patriotischen Demos im Westen in 2019 werden: Über 800 Teilnehmer werden erwartet! Los gehts um 14:00 Uhr am Platz der Republik. Eine Gegendemonstration mit dem Titel „Den Nazis in die Suppe spucken“ ist ebenfalls angemeldet.

