Linksmob bedroht AfD-Abgeordneten Marc Jongen und prahlt mit Sabotage der Bahnverbindung

Im Anschluss an die Demo in Kandel hat ein Mob vermummter Linksextremisten die Wohnung des AfD-Abgeordneten Marc Jongen in Karlsruhe aufgesucht. Ein Bekennerschreiben ist auf einer einschlägig bekannten terroristischen Plattform aufgetaucht.

200 AntifaschistInnen [..zogen…]mit einer Spontandemonstration durch den Karlsruher Westen. Ziel war die Wohnung von Marc Jongen, seines Zeichens selbsternannter AfD-Parteiphilosoph. Plakate, Flyer und eine kurze Kundgebung mit Feuerwerk vor der Haustüre informierten AnwohnerInnen über den rechten Hetzer in ihrer Nachbarschaft. Anzeige: +++ Jetzt neu: Unterstützen Sie uns mit einem Einkauf in unserem Partnershop: Über 600 Buchtitel sofort lieferbar +++

Stolz wird auch mit den Angriffen auf Polizeibeamte in Kandel geprahlt, sowie der Sabotage der Bahnstrecke.

Das harte Eingreifen der Polizei hatte sich schon zu Beginn der Proteste angekündigt, als mehrere hundert Antifas, die im Kandler Bahnhof die Bahnsteige besetzt hatten, von Bundespolizei und BFE angegriffen wurden. Durch die Blockade war eine störungsfreie Anreise der Rechten unmittelbar vor deren Marschbeginn nicht möglich. Ein brennender Kabelschacht auf der Zugstrecke nach Kandel sorgte zusätzlich für eine längere Sperrung der Strecke, was effektiv die Anreise einiger Rechter verhinderte.

Unter anderem wurde dieses Bild gepostet, auf dem die feige Vermummten auch noch ihre Gesichter durch Verpixelung unkenntlich gemacht haben.

Weitere Gewaltandrohungen und Prahlereien von Angriffen waren bereits wenige Tage zuvor veröffentlicht worden.

Dieser Beitrag kursiert noch in sozialen Netzwerken, wurde auf der Plattform offenbar wieder gelöscht. Der Inhalt spricht für sich. Mit frei erhältlichen Leuchtpistolen soll politisch Andersdenkenden „auf den Kopf“ geschossen werden. Weitere praktische Tipps zur Spurenbeseitigung anbei.