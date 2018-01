Linkes U-Boot? AfD-Politikerin verteilt NS-Propaganda, früher war sie bei der LINKE

Ist Franziska Lorenz-Hoffmann ein linkes U-Boot? Die jetzige AfD-Politikerin verteilte über ihre Facebookseite alte NS-Propaganda. Darüber berichtet der Tagesspiegel ausführlich. Was in der Schlagzeile fehlt, taucht später im Artikel auf. Frau Lorenz-Hoffmann war früher bei den Neuköllner Linken und saß bis 2014 im Bezirksvorstand. Erst später wechselte sie zur AfD.

AfD-Politikerin Lorenz-Hoffmann, noch bis 2013 im Bezirksvorstand der Linken in Neukölln politisch aktiv, hat das Bild veröffentlicht, weil “die Deutschen deutsch bleiben sollen”. Das erklärte sie am Telefon der HuffPost. Sie sehe diesen Zustand vor allem in ihrem Bezirk in Gefahr.