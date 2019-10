UPDATE: Was kurz nach der Tat bereits klar war und durch Zeugenaussagen belegt wurde, können nun auch Staatsfunk und Mainstream nicht länger verschweigen. Die Behörden gehen mittlerweile doch von einem Terroranschlag aus. Ach, was!

Die Polizei weist wie immer in solchen Fällen Spekulationen zurück. Fest steht aber, dass am Montagabend ein Mann einen LKW gekapert und absichtlich mehrere Fahrzeuge gerammt hat.

Derzeit kommt es in #Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz: https://t.co/FvSksHUQp3

Derzeit kommt es in Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Mann mit einem Lkw auf der Schiede auf mehrere Fahrzeuge auf und schob diese zusammen. Rund ein Dutzend Personen wurden leicht, eine Person schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Lkw wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Rund um die Schiede kann es zu Verkehrsstörungen kommen.

Zum Glück wurde niemand getötet, von den insgesamt 16 Verletzten, sei einer „schwer verletzt“, so die lokale Presse. Weder zur Identität des Mannes noch zu möglichen Hintergründen der Tat wollte die Polizei bisher Stellung beziehen. Der Fahrer soll laut Passanten mehrmals „Allah“ gesagt haben.

@ZDFheute hat endgültigen den Tiefpunkt erreicht. Wenn man ein Fragezeichen an eine Meldung hängen muss, hat das in den Nachrichten absolut nichts verloren. Was stimmt bei euch eigentlich nicht 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ #Limburg pic.twitter.com/P4SmJV2OAl

— GrandSnob (@GrandSnob) October 7, 2019