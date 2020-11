By

Herr Kurz, Herr Anschober: Wo sind die Gastro-Cluster der letzten Wochen? Die Antwort ist ganz einfach: Es gibt sie nicht! Bereits seit Monaten schikaniert und quält diese schwarz-grüne Regierung die Gastronomie und ihre Gäste mit immer neuen Auflagen und Regeln. Alle haben sich brav daran gehalten und was ist nun der Dank? Die de facto Schließungen der kompletten Gastronomie. Schwarz-Grün zerstört fernab jeder Logik und absolut mutwillig unser Land! Aber auch in anderen Bereichen ist alles völlig unverständlich. Denn wo bleibt der Nachweis, dass diese katastrophale nächtliche Ausgangssperre irgendeinen Nutzen mit sich bringt? All diese Nachweise FEHLEN! Es wird rein willkürlich gehandelt – ganz zum Schaden unserer Heimat Österreich.