Am Wochenende hat sich auch Prabelsblog der Pädophilenszene angenommen. Darin wird das Kinderschänderforum „k13-online“ erwähnt, das sich am Rande der Legalität bewegt, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz vor Jahren auf Nachfrage eines Kollegen wissen ließ und deshalb keine rechtliche Handhabe sehen wollte.

Der Gründer tritt unter seinem Klarnamen auf, feiert seine Auftritte als Sprachrohr der Pädophilenbewegung in diversen Medien, verweist aber auch auf anonym betriebene Webseiten, wie zum Beispiel „Ketzerschriften.net“. Dort findet man unter der Kategorie „Opferschriften“ eindeutige Verharmlosung von „Pädophilie.“ – hier archiviert: https://archive.is/L2YEV

Weiter verbreitet wird auf der Krummen13 auch ein Link zum Lexikon der Pädophilieirrtümer (https://krumme13.org/forum.php?s=thread&id=2546 – hier archiviert: https://archive.is/e61aI). Das Lexikon ist frei über Google auffindbar und gibt Tipps zu angeblichen Gesetzeslücken bezüglich der Pädophilie, so heißt es auf Seite 204, dass das Anschauen von Kinderpornografie nicht strafbar sei und auf Seite 207 wird unter „Kinderpornografie muss verboten sein, weil sie zu Straftaten animiert“ behauptet, Kinderpornografie führe zu einem

Rückgang des sexuellen Missbrauchs.

Wird die Staatsanwaltschaft jetzt endlich gegen den einschlägig vorbestraften Dieter Gieseking ermitteln, der diesen Schmutz verbreitet?

Die Aktivitäten der Kinderschänder beschränken sich nicht nur auf eigene, meist anonym betriebene Webseiten, sondern es werden immer wieder Versuche unternommen, andere Portale zu unterwandern. Als Kommentatoren versuchen sie Links zu einschlägigen Seiten zu platzieren, schicken Emails mit ihren Traktaten an Redaktionen. Immer wieder dabei, die URL „Ketzerschriften.net“, die auf dem ersten Blick nicht verdächtig wirkt, ebenso wenig die Schlagzeilen. Und so hofft man, dass die Administratoren bei hochfrequentierten Webseiten und Youtubekanälen das ein oder andere durchgehen lassen.

Von Giesekings angeblich legaler „Krummer 13“ landet man über „Ketzerschriften.net“ (registriert in den USA) auf dem zweiten Klick auf der noch übleren paedoseite.home.blog, ebenfalls anonym betrieben. Die Inhalte sprechen für sich und sind seit Jahren frei zugänglich und keineswegs im Darknet versteckt. Es wäre ein Leichtes, den Betreibern und den Netzwerken dahinter, auf die Schliche zu kommen und die Seiten abschalten zu lassen. Die „Paedoseite“ wird zum Beispiel auf WordPress.com gehostet, der Betreiber hat einen kostenpflichtigen Tarif gebucht, damit er eine eigene Domain verwenden kann. Eine anonyme Bezahlung ist dabei nicht möglich, automattic.com akzeptiert nur verifizierte Paypalkonten und Kreditkarten. Zudem dürften in diesem Fall die Nutzungsbedingungen greifen, wenn denn eine Behörde ein entsprechendes Begehren an den Hoster richten würde. Oder sollte, was bei „Hatespeech“ kein Problem ist, bei sexuellem Missbrauch anders sein?