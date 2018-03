Karfreitag: Ich will meinen Namen tanzen

Tanzverbot am Karfreitag. Das geht gar nicht. Die Spaßgesellschaft ist empört, linksrotgrüne Gutmenschen, auf der Straße sonst gemeinsam vereint im Kampf für ein buntes Deutschland, laufen wieder zu Höchstform auf, um gegen die Kirche zu wettern. Sie jubeln, wenn Pegidianern das Licht ausgeknipst wird und Kirchenglocken Sturm läuten, um „Nazis das Maul zu stopfen.“

Heute aber ist die bunte Querfront gespalten. Gespielte Empörung und Selbstgeißelung geben sich die Hand, spätestens morgen herrschen wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Dass es Kulturen und ganze Länder gibt, in denen das ganze Jahr über nicht nur Tanzverbote gelten, sondern Musik allgemein als vermeintliches Teufelswerk nicht erlaubt ist und die Zuwiderhandlung mit Gefängnis oder gar dem Tod bestraft werden kann, lässt das christliche Fegefeuer, an das sowieso keiner mehr glaubt, alt aussehen. Die infantilen Namenstänzer bilden auch gefühlt längst nicht mehr die Mehrheit, die „sozialen Netzwerke“ haben eben nicht nur ihre Schattenseiten, sondern enttarnen so manche SJW-Legende als aufgebauschten Medienhype.

Anzahl von Tweets, in welchen sich über das Tanzverbot aufgeregt wird: Null. Anzahl der Tweets, in welchen sich über Tweets, in welchen sich über das Tanzverbot aufgeregt wird, aufregen: Alle. Merkt ihr selber, oder? — Lars (@LSAwesome) March 30, 2018