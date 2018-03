Kandel: Verbandsgemeinde verteilt Aufruf zur Gegendemo per Amtsblatt

Besorgte Buntmenschen der Verbandsgemeinde Kandel erhielten in diesen Tagen eine Beilage, die dem Amtsblatt beigefügt war. In dem Flyer werden die Anwohner aufgefordert, Flagge gegen Rechts zu zeigen und als Zeichen der Solidarität den Innenteil der Beilage in ihre Fenster zu hängen.

Die Veranstaltung des Frauenbündnisses findet morgen ab 15:00 auf dem Marktplatz statt.