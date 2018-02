Die Wochenzeitschrift Junge Freiheit hat eine Reportage über die wachsende Gewalt gegen Frauen in Deutschland veröffentlicht. Darin kommt auch die junge Mutter zu Wort, die in Kandel am Rednerpult darüber berichtet hatte, wie sie auf einem Spielplatz vor den Augen ihrer Kinder verprügelt wurde.

Foto: Frauenbündnis Kandel – O24