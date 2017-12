Jahresrückblick2017 – Februar #Jena: Syrischer Flüchtling vergewaltigt 60-Jährige auf dem Weg zur Arbeit

#Jahresrückblick2017 – Februar

#Jena: Syrischer Flüchtling zerrt frühmorgens eine 60-jährige Passantin auf ihrem Arbeitsweg in eine Einfahrt und vergewaltigt sie – als sie danach flieht, verfolgt er sie noch, so dass sie in Panik fast vor ein Auto läuft

Wir blicken auf ein Jahr voller schlimmer "Einzelfälle" zurück. Einige haben uns besonders bewegt. Die meisten Opfer sollen in der Öffentlichkeit kein Gesicht haben. Politisches Entsetzen, Mitgefühl bleiben aus. Wir möchten an ihr Schicksal in einem #Jahresrückblick2017 erinnern pic.twitter.com/y1F3rJfmOZ — Einzelfallinfos (@Einzelfallinfos) December 1, 2017

via Twitter by Einzelfallinfos