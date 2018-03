Islamkritiker Paul Golding soll im britischen Gefängnis von Moslems angegriffen worden sein

Wohin entwickelt sich das „Vereinigte Königreich“. in dem neulich die Redefreiheit an der Speakers Corner abgeschafft wurde? Kürzlich waren erst die Anführer der Partei „Britain First“, Paul Golding und Jayda Fransen, zu Haftstrafen wegen „Hassrede“ gegen den Islam verurteilt worden. Wie jetzt der Aktivist Tommy Robinson berichtet, ist es in den Haftanstalten um die Sicherheit von Paul Golding nicht zum besten bestellt, er sei den Angriffen von Moslems unter den Mitgefangenen schutzlos ausgeliefert.

Übersetzt: „Ich habe erfahren, dass Paul Golding im Gefängnis von Muslimen gewaltsam angegriffen wurde. Das Gefängnis hat die Pflicht, für seine Sicherheit zu sorgen. Ihn bei Muslimen unterzubringen, ist ein klarer Versuch, ihn ermorden zu lassen.“

It's part of the plan, Tommy. Your government is owned by globalists who are crushing any dissension to their rule.

