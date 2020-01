Iran greift US-Stellungen im Irak mit Raketen an

Breaking 🚨 : #Iran has launched ballistic missiles at US based in Iraq! It has begun!!!! pic.twitter.com/tVnN2h46fq

Der Iran hat mehrere Raketen auf US-Stützpunkte im Irak abgeschossen. Laut ABC-News bestätigte ein Regierungsbeamter den Angriff auf Stellungen bei Erbil in Nordirak und die Al Asad Base im Westen. Die iranische Agentur ISNA bezeichnete die Operation als Rache für den Märtyrer Soleimani, die unter dem Codenamen “Oh Zahra” ein voller Erfolg der iranischen Luftwaffe gewesen sei. Donald Trump kündigte eine Rede an die Nation aus dem Oval Office an.

In diesem Video sind die Einschläge zu sehen.

Video allegedly showing impact of IRGC missiles fired at U.S. bases. Voices in background are Iraqi, w/someone saying (00:24), "[they're hitting] at the Americans!" pic.twitter.com/PJsxQaMc2T

— David A. Daoud (@DavidADaoud) January 8, 2020