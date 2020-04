Hier O24 auf Telegram folgen

Die Corona Pandemie bestimmt all unser Leben nicht nur in Deutschland sondern weltweit. Wie schlimm es tatsächlich ist gibt die Datenlage nicht wirklich her. Die kritischen Stimmen mehren sich. Sind die historisch drastischen Maßnahmen gerechtfertigt? Heute spricht Marc Friedrich mit einem Epidemiologen der eine andere Sichtweise zur allgemeinen Meinung vertritt.