Am Dienstagabend ist bei einem Streit unter Anwohnern in Hückeswagen ein 16-Jähriger von einem 56-jährigen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Den tatverdächtigen Mann nahmen Polizisten an seiner Wohnanschrift fest. Der 16-Jährige befindet sich derzeit stationär in einem Krankenhaus.

Die Hintergründe der Tat, die sich gegen 21 Uhr ereignete, sind noch unklar. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingesetzt. Der Tatverdächtige soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.