Hat @ntvde ein #Reichsbürger-Interview zusammen geschnitten? Jo Conrad nimmt Stellung

Jo Conrad: Auf N-tv läuft in gelegentlichen Wiederholungen eine Sendung über Reichsbürger, in der auch Jo Conrad zu Wort kommt. Da mit der Sendung natürlich ein einfacher Eindruck erzielt werden soll, hier das gesamte Gespräch mit dem Redakteur, in dem es u.a. auch um die Neue Medizin nach Dr. Hamer geht.